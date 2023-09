Tim Cook va-t-il venir en France pour la mise à jour de l’iPhone 12 (DAS) ?

L'iPhone 12 interdit en France !

La promesse d'une mise à jour...

Plus que 24 heures avant la fin de l'ultimatum !

du pot

Après avoir contrôlé 141 téléphones, elle avait relevé que le smartphone-débit d’absorption spécifique- qui permet de quantifier l’énergie transportée par les ondes électromagnétiques et absorbée par le corps humain. La France donnait 15 jours à Apple pour se conformer !Les jours suivants,. Elle avait également demandé l'accès aux résultats d'enquête de l'ANFR. Dans la foulée,avaient indiqué vouloir surveiller de près l'évolution de la situation.Dans une espèce de, elle avait demandé à son équipe d'assistance technique de garder le silence sur les niveaux de rayonnement de l'iPhone 12. Et surtout de ne pas fournir de réponses précises lorsque les consommateurs posaient des questions sur les risques.Devant l'ultimatum et le contexte plutôt défavorable, elle s'était alors engagée à effectuer une mise à jour logicielle de l'iPhone 12 pour lui permettre de repasser sous les seuils fatidiques. Ainsi, elle entend se conformer aux normes européennes sur le niveau d'émission d'ondes et obtenir la levée de l'interdiction. Cette dernière va permettre deEN attendant, certains revendeurs -comme la Fnac- avaient envoyé des petits messages à leurs clients pour les faire patienter ou leur expliquer la situation (et éviter toute mise en cause juridique).Quelque chose d'assez irritant, surtout que, l'Espagne ce weekend, les Pays Bas actuellement. A croire qu'il tourne autourde la France. A moins qu'il ne vienne demain dans l'Hexagone pour une mise à jourde l'iPhone 12 ?