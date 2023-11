Pression artérielle et apnée du sommeil pour la prochaine Apple Watch

Des nouvelles fonctions Santé

Mais il est conçu pour dire à un utilisateur si sa pression artérielle est à la hausse et pour proposer un enregistrement (sous forme de journal) pour noter ce qui se passe à ce moment

de parler à son médecin ou de vérifier sa tension artérielle avec un brassard médical, qui peut fournir des mesures de tension systolique et diastolique exactes

Brevet sur l'optimisation des capteurs de l'Apple Watch

Les autres fonctions Santé à venir

au moins quelques années

En effet, on approche du dixième anniversaire de la montre et Apple pourrait bien marquer le coup en introduisant enfin des fonctionnalités vraiment innovantes, comme la. Le tout dans un boitierD'après le très bien informé journaliste, cette première génération de capteur de pression artérielle devrait arriveret servir à. Comme toutes les fonctions de la montre, le système n'est pas là pour remplacer un médecin ou une surveillance médicale.Pour éviter tout risque, en cas de détection d'une irrégularité, il sera demandé à l'utilisateurApparemment la montre enregistrera et analysera les habitudes de sommeil de son porteur, ainsi que sa respiration pour estimer les possibilités d'une telle pathologie (et donnera une alerte pour aller consulter).Très attendu, ce système reposerait sur une puce photonique qui utilise la technologie de la spectroscopie d'absorption optique. Cette dernière consiste à déterminer la concentration et la structure d'une substance en mesurant l'intensité d'un rayonnement électromagnétique sur des longueurs d'onde différentes. Plus simplement,Notons que la surveillance du glucose aurait été conçue de manière similaire au système de pression artérielle : elle surveillerait la tendance de la glycémie d'une personne et proposeraitet non une lecture réelle de la glycémie.Cependant, il est peu probable que cette fonction arrive avant, qui est perçue comme la grande réforme de la montre et qui devrait sortir pour son 10e anniversaire. En effet, ces dernières années ont été plutôt maigres en améliorations matérielles du côté de la smartwatch de Cupertino, que ce soit l' Apple Watch Series 9 ou l' Apple Watch Ultra 2