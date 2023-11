L'Apple Watch Series 8 à 299€ !

Apple Watch Series 8 dès 299€

L' Apple Watch Series 8 intègre un capteur de température (2 capteurs en fait, un sur le dessous et un derrière l'écran afin de mesurer plus finement la température de l'utilisateur par rapport à l'air ambiant), qui permettra aux utilisatrices de mieux suivre leur cycle. La température sera relevée la nuit toutes les 5 secondes, permettant d'afficher un historique et de mieux analyser l'évolution (une notification avertira de la période estimée d'ovulation). Les données utilisateur seront chiffrées et traitées localement afin d'en garantir la confidentialité., un nouveau gyroscope et un accéléromètre (déjà présents sur les versions précédentes mais améliorés sur cette génération). L'analyse des mouvements couplée à ces capteurs plus rapides permettraient donc de détecter un éventuel accident et d'appeler les secours. Apple évoque une autonomie de 18 heures et un mode économie d'énergie permettant de passer à 36 heures (disponible dès la Series 4 et watchOS 9). Lorsque ce mode est activé, l'écran toujours allumé sera désactivé, tout comme les capteurs de santé.