Apple Watch Ultra 2 : une plus grosse batterie mais une autonomie inchangée

Pas de différence d'autonomie entre les deux Apple Watch Ultra

Pas de changement flagrant concernant l'Apple Watch Series 9

Toucher deux fois

Cette vidéo confirme que l' Apple Watch Ultra 2 est équipée d'une batterie de 564 mAh, comme on avait pu le soupçonner via un dépôt découvert sur une base de données réglementaire.Globalement, elle offre une capacité supérieure d'environ 4 % à celle de l' Apple Watch Ultra (qui est de 542 mAh). Pour autant, sur son site web, Apple ne fait pas distinction sur l'autonomie des deux modèles, précisant qu'elle va jusqu'à 36 heures.Mais iFixit s'est aussi attaqué à l' Apple Watch Series 9 , dont le petit modèle (boitier en 41 mm) embarque une batterie de 282 mAh, ce qui est(cela pourrait conforter certains indécis de rester sur leur Series 8 ou carrément d'opter pour cette dernière en solde)Concernant la nouveauté de 2023,qui arrivera avec watchOS 10.1 le mois prochain. Pour rappel ce dernier va faciliter l’utilisation de l’Apple Watch, en particulier lorsque l'on a les mains prises. Il suffit de toucher deux fois son pouce avec son index pour répondre à un appel, ouvrir une notification, lancer ou mettre en pause de la musique, et plus encore.Notons qu'iFixit n'a pas encore partagé les démontages de tous les modèles d' iPhone 15 mais cela ne saurait tarder !