En attendant son capture de glycémie, l'Apple Watch aide quand même les personnes diabétiques

Cinq ans d'études !

permettre aux personnes atteintes de diabète de mieux comprendre comment les différents aliments, activités et facteurs de stress de la vie influent sur les taux de glucose

lorsque ces mesures sont complétées par des informations de l'Apple Watch sur l'activité, les pas, le sommeil et les cycles menstruels, elles fournissent un véritable trésor d'informations

Une amélioration du quotidien grâce à l'Apple Watch

l'augmentation de la durée moyenne de l'exercice ou le nombre moyen de mesures prises un jour donné a entrainé une hausse du pourcentage moyen de temps pendant laquelle le glucose est tombé dans la fourchette cible de 70-180 mg/dL

Parmi les faits notables, on peut relever que l'augmentation de la durée moyenne de l'exercice ou le nombre moyen de mesures prises un jour donné a entrainé une hausse du pourcentage moyen de temps pendant laquelle le glucose est tombé dans la fourchette cible de 70-180 mg/dL. Ainsi les personnes ayant fait plus de 30 minutes d'exercice par jour ont passé 78,8 % de son temps dans la plage cible de 70-180 mg/dL, ce qui est extrêmement encourageant en terme de suivi de la santé (non médicalisé). Au niveau des femmes, il s'agit ici de donner aux utilisateurs davantage d'informations et de connaissances sur leur propre corps.