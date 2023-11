Les meilleures promos sur les produits Apple pour le Black Friday : jusqu'à -27%

Les meilleures offres du jour sur les produits Apple

. Hier encore, nous avons eu deux réductions exceptionnelles avec un iPhone 13 à 599€ et des AirPods 2 à 99€ . Si ces deux offres se sont rapidement retrouvées à cours de stock -victimes de leurs succès-, ce genre d'opportunités risque de se reproduire.Aussi, nous avons centralisé. Ces dernières s'actualiseront en temps réel au fil des heures vous permettant de ne pas passer à côté d'un achat !La meilleure offre pour les Mac est certainement, idéal pour un usage récréatif ou bureautique simple. Mais si vous cherchez une machine un peu plus performante, il est possible pour 200 euros de plus d'acquérir son successeur doté d'une puce M2 !. On constate généralement des promotions de l'ordre de 7 à 8% sur les générations précédentes d'iPhone. Si votre ado vous réclame un nouvel iPhone pour Noël,(mais il est possible que celui-ci redescende à 599 euros comme hier en fonction des stocks).. Il y a également l'iPad 9, un peu plus vieux mais qui reste le meilleure rapport qualité/prix pour une première tablette (un ado ou un parent plus âgé).c'est un budget mais cette tablette pourra satisfaire de nombreux usages : de la bureautique simple, des mails, de la navigation sur internet, bien sûr du dessin et de la prise de notes !(pour en faire un Mac tactile, même si Apple n'aime pas cette appellation). Ca tombe bien de nombreux accessoires sont en promos, à commencer par l'Apple Pencil 1 et 2 (à ce stade ils sont nettement plus avantageux que le très cher Apple Pencil USB-C )., y compris les modèles les plus récents comme l'Apple Watch Series 9 !Enfin,, à commencer par les très confortables (même s'ils datent un peu) AirPods 2.