Jusqu'à 70% de remise sur les bracelets Apple Watch chez Band Band pour le Black Friday

Jusqu'à - 70% de remise sur de nombreux bracelets !

Si vous adorez changer de bracelets et les assortir à vos tenues ou vos activités sportives,. D'excellente facture et très résistants, ils offrent une bonne alternative aux bracelets d'Apple, dont ils n'ont rien à envier niveau couleurs.On peut ainsi s’équiper à moindre prix et trouver des modèles qui ne sont pas sans rappeler certains coloris officiels, mais coûtant nettement moins comme par exemple cette Boucle Sport à 9,50 euros . Ou encore ce très tendance bracelet Boucle Unique tressée dès 29,50 euros ou ce bracelet Milanais dès 35,40 euros , qui n’a rien à envier à celui d’Apple.Notons que. Cette firme française offre déjà un grand choix de modèles pour l' Apple Watch et Apple Watch Ultra , en tissus ou en cuir, comme ce modèle Vintage à 66,75 euros , qui se patine joliment avec le temps.Elle propose également, un peu plus chers à partir de 134 euros mais vraiment très réussis. Et, pour ceux qui se poseraient la question, on peut vous assurer que l'on ne sent rien du tout !