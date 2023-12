Une lampe torche intégrée à l'Apple Watch, ça vous tente ?

Fiat Lux !

Modular Light Assembly For A Wearable Device

En effet, dans une toute nouvelle publication, on découvre. Si l’Apple Watch possède bien une fonction lampe, cette dernière passe par le cadran et propose d'éclairer votre chemin (ou votre serrure) via trois modes : blanc, clignotant ou rouge.Si l’écran est orienté vers le visage de l’utilisateur la clarté s’adoucît pour ne pas éblouir son utilisateur, pour s’intensifier quand elle en est écartée. Hormis l'Apple Watch Ultra (où elle est vraiment forte), on reste quand même sur. Ainsi, ce brevet intituléou Assemblage d'éclairage modulaire pour un appareil portable, propose d’oublier le cadran pour s'attaquer au bracelet ! En effet, il s'agirait plutôt d'un accessoire à fixer sur le côté,Cette petite lampe posséderaitet serait totalement autonome (imaginez le prix du chargeur...). Ainsi elle ne puiserait pas dans les réserves -déjà restreintes- de l'Apple Watch !