Comment retrouver le mode Balayer pour changer de cadran sur watchOS 10.2 ?

Un appui long qui ne fait pas l'unanimité

Comment retrouver le mode Balayer pour changer de cadran ?

Réglages

Horloge

Balayer pour changer de cadran

Il est assez difficile de contenter tout le monde lorsqu'il s'agit de modifier une interface.. Avec watchOS 10, Cupertino a certainement voulu offrir une solution à ceux qui trouvaient qu'il était trop simple de changer de cadrans, et que cela arrivait parfois par inadvertance.Pour cela,. Cela n'a toutefois pas été au goût de tous les utilisateurs. Avec watchOS 10.2, la firme rétropédale et tente un compromis en proposant une option afin de contenter le plus grand nombre.Pour retrouver la possibilité de changer rapidement de cadran en balayant simplement l'écran vers la gauche ou la droite,Pour que cela fonctionne,. Si cela ne vous convient pas et que vous changer parfois de cadran sans le vouloir, il suffira de se rendre au même endroit afin de désactiver l'option et repasser en mode appui long sur le cadran actif.