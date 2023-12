La Maison Blanche n'a pas sauvé l'Apple Watch !

Seule l'Apple Watch SE est en vente aux USA

Après des consultations minutieuses, l'ambassadrice Katherine Tai a décidé de ne pas renverser la détermination de l'ITC

Encore une bataille perdue

et se sont transformés en citrouille le

En effet, l'ITC a confirmé ce matin que, et ce, comme le pressentaient de nombreux analystes.Par le passé,. Mais ce dernier concernait l'iPhone -un produit jugé bien plus essentiel pour l'administration Obama qui avait opposé son veto à la décision de l'ITC.De son côté, rappelons que. Mais elle a ajouté qu'elle attendait toujours que Cupertino fasse le premier pas.Sur le site US d'Apple, on peut d'ailleurs voir que les pages ont été modifiées pour ne mettre en avant que l' Apple Watch SE (et donc un prix d'attaque plus bas à 249 dollars)., elle n'est donc pas concernée par la suspension.La firme médicale estime que Cupertino utilise ses brevets sans aucune autorisation. L'ITC avait alors prononcé une interdiction pour Apple d’importer des composants pour ses capteurs d'oxygène sanguin. Aussi, Apple avait déposé un recours le 30 octobre dernier.. Les ventes américaines de l' Apple Watch Series 9 et de l' Apple Watch Ultra 2 se sont s'arrêtées sur l’Apple Store en ligne,, les ventes en magasins physiques ont suiviPrécisons que l’interdiction de vente est limitée aux États-Unis et n'affecte que Apple. Ainsi les revendeurs de type Best Buy, Walmart ou encore Target peuvent continuer à vendre les deux modèles, mais seulement jusqu'à. DU côté du reste du monde, il n'y a aucun changement !