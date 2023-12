Apple suspend la vente des Apple Watch Series 9 et Ultra 2 aux USA

Une décision imminente !

Une instruction présidentielle est en cours concernant une décision de la Commission du commerce international des États-Unis relative à un litige en matière de propriété intellectuelle à propos de la fonction Oxygène Sanguin de l’Apple Watch. Même si cette mesure s’achèvera le 25 décembre, Apple a décidé de prendre des mesures préventives. Et cela inclut la suspension des ventes de l’Apple Watch Series et de l'Apple Watch Ultra 2 sur apple.com à partir du 21 décembre et dans les magasins Apple après le 24 décembre.



Les équipes d'Apple travaillent sans relâche pour créer des produits et services qui offrent aux utilisateurs des fonctionnalités de pointe en matière de santé, de bien-être et de sécurité. Apple est fortement en désaccord avec cette ordonnance et étudie une série d’actions juridiques et techniques pour garantir que l'Apple Watch soit disponible pour ses clients.

Le point sur ce dossier

faisait miroiter des salaires très importants pour attirer les sachants, avec peu d'indications sur les contenus des postes

En effet, dans sa longue collection de procès fleuves, le dossier qui oppose Apple à Masimo, ce spécialiste du développement et de la conception des technologies de monitorage non invasives, connait un dénouement défavorable à Cupertino.Ainsi,. Au delà de ces dates, les ventes seront suspendues. Notons que les revendeurs ne semblent pas concernées pour l’instant.En octobre dernier,. Pour autant, cette ordonnance ne devait pas entrer en application avant un délai de 60 jours pendant lequel l'administration de Joe Biden pouvait y opposer son veto, soit jusqu'au 25 décembre.Pour rappel, Cupertino a ajouté le suivi de l'oxygène sanguin à l'Apple Watch Series 6 en 2020. Depuis, tous les nouveaux modèles (à l'exception de la SE) disposent de cette option. Toutefois, l'ITC n'a pas précisé quelles montres seraient concernées par l’interdiction.En 2020,Dans ses premières demandes, il était fait état d'informations secrètes obtenues sous couvert d'une relation de travail. Apple aurait apparemment débauché plusieurs employés de Masimo pour renforcer ses propres équipes de santé.Par la suite,. Elle aurait déclaré vouloir mieux comprendre la technologie de Masimo pour une éventuelle intégration de sa technologie dans ses produits (notons que cette dernière n'a jamais eu lieu). Avec le temps, celui-ci qualifie cette approche, d'effort ciblé pour obtenir des informations et une expertise.A cette époque, son Directeur général, Joe Kiani, était intervenu suite au départ de Michael O’Reilly (désormais en charge des projets médicaux spéciaux à Cupertino) et avait souligné des manœuvres peu scrupuleuses. Très remonté, il avait déclaré qu'Apple