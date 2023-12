Orange active l'itinérance sur les Apple Watch

Orange active l'itinérance pour l'Apple Watch

Comment en profiter

L’option eSIM Watch permet les usages depuis l’étranger sans le mobile à proximité dans les pays où les réseaux partenaires proposent la 4G et la VoLTE.



Assurez-vous que vous disposez d’un forfait mobile ou d’un pass ou option adapté, que votre montre est compatible et que vous êtes sous couverture réseau.



Plusieurs option Multi-SIM sont disponibles pour profiter de votre offre sur d'autres équipements (tablette, Airbox...). Toutefois, l'option eSIM Watch pour la montre connectée n'est pas compatible avec l'option suivante :

Multi-SIM Appels & Internet non eSIM (vendue sur sosh.fr et Service Clients).

Si vous êtes abonnés Orange/Sosh, y compris pour l'eSIM de votre Apple Watch, que vous habitez près de la frontière et/ou que vous vous rendez souvent à l'étranger,(ou roaming dans la langue d'Ada Lovelace)(ainsi que pour certaines montres Android, comme les versions 4G de Samsung et Oppo). Il sera donc désormais possible de passer et recevoir vos appels directement depuis votre montre à l'étranger, sans avoir besoin de votre smartphone.L'itinérance fonctionnera donc à l'étranger. Il faudra donc vérifier par vous même avant toute utilisation en vous rendant sur la page officielle de l'opérateur . Sur le site officiel d'Orange, on peut lire :Cette nouvelle possibilité offerte par Orange permettra ainsi à ceux qui font quelques excursions sportives entre deux frontières de partir sereinement avec leur montre, sans forcément avoir à emporter leur iPhone. Pour rappel,, et ce, même si vous n'activez pas un forfait dédié sur votre montre.