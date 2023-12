Combien Apple risque-t-elle de perdre avec l’interdiction des Apple Watch ?

Un impact minimum sur les revenus (pour le moment)

Coup de théâtre avant Noël !

Les analystes de JP Morgan se sont instamment penchés sur la question et viennent déjà de publier une note d'analyse (en moins de 24 heures). Dans cette dernière, ils estiment que cette interdiction aura un impact minimal sur les revenus.Pour rappel, la firme californienne attend la décision de l’administration Biden pour savoir si l'interdiction de l'ITC est valable. Dans ce cas, seules l’Apple Watch Series 9 et l’Apple Watch Ultra 2 ne seraient plus importées aux États-Unis après le 25 décembre 2023. En effet,: Cupertino est très bien placée sur le marché des wearables et traqueurs de santé et vend ses Apple Watch dans le monde entier. Or,De même(qui pourraient bénéficier d’un bon coup de boost, vu les faibles différences entre les dernières générations). Selon JP Morgan,Depuis plusieurs mois, Apple et Masimo s’affrontent dans le cadre d’un épineux contentieux sur les brevets de l’Apple Watch aboutissant à cette décision à quelques jours de Noël.. A moins que l'administration Biden n'oppose son veto à la décision de l'ITC, mais cette dernière ne semble pas prête à aller dans le sens d'Apple !Selon, Apple travaille sur plusieurs fronts en même temps pour éviter une interdiction prolongée.Il n'est pas sûr que cela suffise car d'après Masimo, la situation ne pourrait être résolue qu'A contrario, Apple pense qu'une update pourrait satisfaire les douanes américaines.