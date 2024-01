Apple dévoile son programme sportif pour 2024 ! "Bonne année, bonne Santé" !

Le plein de nouveaux exercices

marcher

rythmes apaisants

Strength, Core, and Yoga for Golfers

À partir du 8 janvier, 10 nouvelles séances d'entraînement avec Rihanna.

À partir du 15 janvier, de nouveaux entraînements avec Britney Spears.

À partir du 22 janvier, de nouvelles séances d'entraînement avec U2.

À partir du 5 février, les séances d'entraînement Artist Spotlight mettront en vedette la musique d'Usher, qui sera en tête d'affiche de l'Apple Music Halftime Show de cette année au Super Bowl LVIII.

Et le défi de janvier !

Ring in the New Year

Bonne Année Bonne Santé

Ainsi, dès le 8 janvier (et comme chaque lundi),avec un nouveau type de séances d'entraînement, de méditations et d'épisodes audio! Le tout avec de nouveaux artistes mis en lumière !vous permettront de vous détendre avec des. Apple ajoutera également un nouveau programme d'entraînement appelé, qui, selon elle, est conçu pour(on veut les mêmes pour les nageurs !).Pour l'occasion, certains épisodes seront disponibles gratuitement (même sans abonnement) sur Apple Podcasts dans les 21 pays où Fitness+ est disponible.Enfin côté Challenge,appelé(mais en français, cela s'appelle!) lorsqu'ils ferment leurs trois anneaux d'activité pendant sept jours consécutifs à tout moment en janvier.Lancé en septembre 2020 (et un an plus tard en France), Apple Fitness+ propose une bibliothèque de milliers de vidéos d'entraînement et de méditation, avec de nouveaux contenus ajoutés chaque semaine. Pour le moment, ce service n'est disponible qu'en anglais ce qui peut entraver le désir de certains d'y souscrire.