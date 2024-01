Un nouveau bracelet Apple Watch Black Unity avec des fleurs !

Black History month

Unity Bloom

Le bracelet sport Black Unity pour l'Apple Watch se pare d'un arrangement de fleurs abstraites déposées de manière aléatoire sur le bracelet en utilisant des couleurs rouge, vert et jaune.../... L'attache du bracelet est recouverte d'une finition en carbone durable et comporte les mots gravés suivant "Vérité, pouvoir, solidarité" à côté de l'un des quatre emblèmes de fleurs.

D'autres initiatives en février

Pour 2024, Apple a préféré utiliser un thème plus doux,et le résultat est plutôt réussi. D'ailleurs, le nom officiel estpour la note florale.Ce nouveau bracelet sport pour l' Apple Watch est d'ores et déjà: des articles, des guides sur Plans, des sessions Today at Apple, de nouvelles playlists, des émissions dédiées sur Apple TV+, des séances sur Fitness+, les Livres ou encore des applications.Elle mettra également en exergue des créateurs, des artistes ou des développeurs sur son site web, sur l'App Store et bien sûr dans les Apple Store physiques.