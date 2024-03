Renversé par un kangourou, il est secouru grâce à son Apple Watch

L’Apple Watch, une super montre !

Lexie's Heart

Bruce and the Roo

avec des traces de pneus

Cupertino partage donc, deux histoires vraies où l'Apple Watch a permis de sauver la vie d'une personne grâce à la surveillance cardiaque et à la détection des accidents.La première, publiée par Apple Australia, se nommeet raconte l'histoire de Lexie Northcott, une jeune femme qui a commencé à recevoir dessur son Apple Watch.Dans son cas, l'Apple Watch a joué un rôle déterminant dans son diagnostic et sa prise en charge précoce, permettant aux médecins de l'équiper d'un stimulateur cardiaque et de lui sauver la vie.La deuxième publicité -de son petit nom- revient sur Bruce Mildenhall,. Sa montre a en effet détecté la chute et appelé les services d'urgence permettant de le localiser.: Bruce la raconte en plaisantant. Il porte désormais toujours son Apple Watch chaque fois qu'il prend son vélo et qu'il vérifie toujours s'il ne croise pas le chemin d'un kangourou