Comment des centaines d'Apple Watch ont été repêchées dans un lac

A la pêche à l'Apple Watch !

presque toutes avaient le bracelet de montre d'origine attaché

Plouf la montre

Cet Américain -Darick Langos- s'est fait une: bagues, lunettes, porte-feuilles...Dans une récente interview, il précise que. Ainsi, il dit avoir récupéré plus de 200 montres d'Apple, rien que dans la région de Chain O' Lakes dans le nord-est de l'Illinois, en plongeant dans des lacs !Apparemment, les Apple Watch figurent parmi les découvertes les plus courantes et. Alors comment se fait-il qu'elles se perdent ? Leur propriétaire l'enlève, la met dans sa poche et la fait tomber ou l'accroche....Mais vu la photo postée, on a une explication assez évidente (qu'on ne manquera pas de redire) :! En effet, sur la photo, il n'y a que des Bracelets Sport... Il ne reste plus qu'à se ruer sur les nouveaux bracelets d'Apple , et à choisir une Boucle Unique, un Bracelet Boucle Sport ou une Boucle Unique tressée...