Les nouveaux bracelets Hermès pour Apple Watch en détail ! [photos]

Dix nouvelles références pour les bracelets Hermès

Couleurs éclatantes. Textures soyeuses. Héritage emblématique

Bleu Céleste/Écru

Framboise/Écru

Bleu Céleste/Bleu Jean

Jaune d’Or/Bleu Jean

Jaune de Naples

Bleu Jean

Orange

Beige de Weimar

Bleu Céleste

Blanc

Le Bracelet Simple Tour Tricot en Jaune de Naples

Un packaging impeccable

Designed by Apple in California et Hermès in Paris

Pour prendre soin de votre bracelet, nettoyer-le avec un chiffon doux non abrasif. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon à l'eau et frottez doucement le bracelet pour éliminer les taches tenace. Les bracelets Hermès tissés résistent à l'eau

Des finitions soignées

. Fidèle à la tradition, elle affiche le message dans la nouvelle présentation de la page dédiée sur le site d'Apple :. Nul besoin de le rappeler, maiset forcément le tarif pique un peu (Lese décline désormais enet; lese dote de deux robesainsi que. Leest disponible enet. Quant au, on le trouve désormais enet. Même les noms sonnent un cran au dessus...Pour ma part, j’ai reçu. Ces derniers arrivent d'ailleurs. Les bracelets sont glissés dans unecomportant plusieurs compartiments.A l'intérieur, on trouve également(avec deux polices différentes),et unen plusieurs langues pour expliquer comment mettre / ôter son bracelet, ou encore comment l'entretenir.Ce dernier point est d'ailleurset reprend le petit laïus du site web :Le premier bracelet est un trèsévoquant un joli ciel de printemps, avec des bords contrastés plus foncé. Le second est une version d’un(qui rappelle le coloris Rayon de Soleil sorti par Apple), qui est lui surligné de bleu., comme vous pouvez le voir sur les photos. La boucle et les parties pour fixer l’Apple Watch sont. Attention toutefois à la taille,. Ainsi la version Bleue va pour un cadran de 41mm et la Jaune pour un de 45 mm. Si vous optez pour l'un ou l'autre, il faudra faire attention à ce point de taille.Évidemment-ce qui estavec les produits de la marque, mais qui l’est un peu moins pour le commun des mortels, sauf quelques grandes occasions.