Pour faire interdire l’Apple Watch, Masimo jailbreake des iPhone

Après de nombreux rebondissements -tous espacés de quelques jours- pendant les fêtes de fin d'année,(oxygène sanguin).Avec une interdiction effective depuis le 18 janvier, Apple a commencé à vendre des modèles bridés d' Apple Watch Series 9 et d' Apple Watch Ultra 2 aux États-Unis, c'est-à-dire sans la fonction d'oxygène sanguin.Dans une interview, Joe Kiani, le CEO de Masimo, avait déclaré ne pas être opposé au règlement transactionnel du conflit moyennant finances, avant de descendre la fonction la traitant de. Bien au contraire, la firme se concentrait sur son appel de la décision de l'ITC.Une mise à jour discrète du site Web des douanes américaines () vient de fournir quelquesconcernant l'interdiction et la solution apportée par Apple. On y apprend pourquoi Masimo a jugé cette dernière insuffisante. Tout simplement parce qu'ils ont puDe leur côté, les douanes n'ont pas vraiment accepté cet argument. Pour elles,Du côté de Masimo, on semble, puisqu'ils soutiennent que la manœuvre est. De toute évidence, cela montre que la mise à jour est parfaitement réversible sur les modèles mis en vente a posteriori.Il reste donc à attendre l'issue du procès, en notant une petite deadline. En effet, les brevets supposés enfreints par Apple, date à laquelle la firme serait en capacité de réactiver l'oxymétrie de pouls dans les modèles concernés.