Pour contrer l'interdiction, des Apple Watch bridées sont mises en vente aux USA

Des ventes à nouveau suspendues...

Une mesure de précaution !

Une suspension suspendue ?

Rappel des dossiers

La suspension des ventes de l’Apple Watch semble donc avoir le hoquet. Après avoir été brièvement suspendue pendant quelques jours après Noël, Apple avait réussi à obtenir la remise en vente -de manière temporaire- devant les douanes US.Les parties attendaient donc cette nouvelle décision de justice pour y voir plus clair. Or les juges ont estimé que la suspension des ventes d'Apple Watch dotées de la fonction SpO2 était. Elle sera donc à nouveauPour motiver son rejet, la Cour a vérifié quatre points :Pour contourner l'interdiction,. D’après Mark Gurman, des montres modifiées auraient commencé à être livrées depuis hier dans les Apple Store et ces dernières pourraient être tout à fait être mises en vente puisqu’elles ne présentent pas de fonctions SpO2.. Apparemment, les Douanes US ont estimé que la questionMais elles ont surtout constaté que les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2et, par conséquent, ne portent plus atteinte aux brevets de Masimo y afférent.-ce qui était la solution la plus rapide et la plus efficace pour remettre les montres en vente. Bien sûr il s'agit d'une solution temporaire, en attendant l'issue du procès ou de la transaction qui pourrait bien se profiler.La commission du commerce international américaine s’étaitvisant à la levée de l'interdiction de vente pesant sur l’Apple Watch. L’ITC ne veut pas que celle-soit suspendue pendant la durée de l'appel.Dans un document déposé auprès de la Cour d'appel fédérale compétente, les avocats de l'ITC ont soutenu qu'Apple présentait. Pour eux, la firme californienne demandeL'Apple Watch est dans le collimateur de l'ITC depuis plusieurs semaines. Devant trancher dans un dossier de non-respect de brevets détenus par Masimo,, mais l'administration Biden avait refusé de prononcer son véto , entérinant la décision de l'ITC.Précisons que l’interdiction de vente est limitée aux États-Unis.Mais pas question pour Apple d'en rester là. Aussi la firme avait déposé une demande d'urgence (une sorte de référé) auprès de la Cour d'appel des États-Unis. Cette dernière vient donc décider de, et ce, à partir du jeudi 28 décembre 2023. Mais il s'agit d'un délai pour examiner la demande de Cupertino tenant à lever cette interdiction de manière plus pérenne pendant toute la durée de la procédure.