Une Apple Watch compatible Android ? Un autre projet abandonné par Apple !

Ciel une Apple Watch compatible android !

Comme c'est généralement le cas, les documents déposés devant la Justice révèlent quelques détails sur les projets de Cupertino, des informations bien gardées par le passé. On y apprend ainsi que la firme californienne a bien travaillé sur un projet abandonné en court de route. Non il ne s'agit pas de l'Apple Car, maisDans son acte introductif,En effet, la smartwatch n'est compatible qu'avec l' iPhone . Aussi, si un utilisateur est intéressé par une Apple Watch, il devra avoir un iPhone pour profiter de toutes les fonctions. Ou bien s'il veut conserver son Android, il devra s'orienter vers une autre montre compatible (tant pis pour lui).. Cette étude aurait apparemment duré trois ans, avant d'être arrêtée : une Apple Watch compatible Android n'était pas faisable en raison de limitations techniques (sans préciser lesquelles).Cette information a le mérite de. En 2023, le journaliste avait aussi évoqué ce projet et son abandon.