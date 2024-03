Polar présente sa montre Grit X2 Pro pour les baroudeurs (jusqu'à 10 jours d'autonomie)

Polar Grit X2 Pro

une nouvelle version au design rétro audacieux qui évoque avec nostalgie les années 80.

Une montre pour les baroudeurs

Nightly Skin Temperature

La science, la précision et la détermination sont les valeurs incarnées par nos montres Grit X Pro, depuis longtemps prisées par le personnel militaire, les pompiers et ceux qui s'entrainent dans les conditions les plus exigeantes. Avec la Polar Grit X2 Pro, nous Avon spoussé cette précision, cette durabilité et ce design à un niveau séuprieur, offrant des fonctionnalités de santé et de sport pour permettre à chacun d'explorer ses propres capacités et le monde qui l'entoure avec une confiance totale et un style inégalé.

La nouvelle venueLa Grit X2 Pro embarque pour cela un écran AMOLED de 35,31mm 15% plus grand que celui des générations précédentes affichant une résolution de 326 pixels par pouce. La constructeur met à profit cette surface d'affichage supplémentaire pour proposer de nombreux widgets, de tableaux de bords, de vues pour les entrainements, et des cadrans inédits, dont(une édition spéciale en titane est également au programme), un GPS à double fréquence, un accéléromètre, des capteurs pour les suivis de santé épaulés par les algorithme Polar Elixir,, un capteur de température de la peau et la fonctionafin d'analyser la température du corps pendant le sommeil, le suivi du sommeil SleepWise affichant votre capacité de récupération et suggérant des efforts en fonction de vos nuits, ainsi que le guide d'entraînement et de repos qui analyse la fréquence cardiaque pendant l’effort et pendant les phases de repos.La Grit X2 Pro permet de consulter des cartes enregistrées en local (stockage interne de 32 Go) et fournit des outils d'entrainements dédiés pur les sports en plein air. Niveau autonomie,. Selon Sander Werring, PDG de Polar :en Night Blakc ou Stone Gray.