Comment l'Apple Watch pourrait prévenir des risques de noyade

Mais ce chiffre se retrouve malheureusement en France, où la noyade est la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans. Mais ce constat concerne aussi les autres catégories d’âge. D'après les derniers chiffres officiels, l'enquête Noyades menée par Santé Publique a recensé 1 480 noyades accidentelles en 2021. Entre le 1er juin et le 12 juillet 2023, 362 noyades ont été enregistrées en France. Un chiffre en recul de 9 % par rapport à la même période de 2022, et de 19 % par rapport à 2021.

Dans un brevet déposé à l'USPTO, on trouve un document montrantPour commencer, Apple dresse un petit bilan de situation rappelant que. Ainsi, chaque année, plus de 3 500 personnes aux États-Unis meurent de noyade.De son côté, Cupertino souligne la nécessité d'une réponse rapide lorsque quelqu'un éprouve des difficultés dans l'eau. Même si certaines piscines ont des systèmes de caméras sous-marines (rares et chers), que les parents veillent ou que les zones de baignades sont surveillées par des maitres nageurs, le risque zero n'existe pas.Ainsi la montre pourrait être(il ne s'agit pas de confondre un entrainement en piscine avec une réelle faiblesse). Mais elle pourrait surtout se déclencher à une certaine profondeur (justement pour un enfant).Cette alerte pourrait ainsi être transmise aux parents ou proches situés non loin de là, autour du bassin ou même dans l'eau, aux personnes chargées de la surveillance ou aux systèmes de sécurité.Apple ne détaille pas trop les moyens utilisés : sans doute les capteurs de mouvements couplée aux fréquences cardiaque et respiratoire.Notons que. Il reste juste à espérer que le nombre de faux positifs ne soit pas trop important...