Le retour de la Touch Bar sur l'iPhone ?

image @ AppleInsider

Tiens le retour de la Touch Bar

Les précédents brevets sur la Touch Bar

Electronic devices with sidewall displays

. Après un passage éclair sur le MacBook Pro, celle-ci avait disparu mais pour autant Apple continue de travailler sur le sujet.Cette zone pourrait afficher les messages d'état et fournir des contrôles supplémentaires. Par exemple, l'iPhone pourrait afficher le nom de la piste en cours de lecture ou bien encore, fournir des commandes pour la sélection du volume et de la piste.A lire la description et à regarder les schémas, cela ressemblait déjà à une sorte de touch bar tout autour de l'iPhone. Cette dernière pourrait offrir des boutons virtuels ou des sous-menus. Elle permettrait aussi d'afficher des icônes avec des notifications par exemple ou de servir de bandeau pour faire défiler des messages.Plus récemment, en septembre, Apple déposait un autre brevet dénomméavec une Touch Bar sur l'iPhone. Dans ce brevet , il est décrit u-ou d'un autre type d'affichage flexible- autour des parois latérales d'un appareil portable, un smartphone en l'occurence.Parmi les fonctions envisagées, on trouve des r(par exemple : résultat quand on est sur Calculette, lecture /pause sur Musique, décrocher un appel). Cette zone tactile pourrait être localisée au niveau des boutons volumes ou carrément faire tout le tour de l'iPhone. Elle pourrait aussià la manière de la Dynamic Island introduite avec les iPhone 14 Pro et Pro Max. Ou encore, comme le bouton Action des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.