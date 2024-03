Mauvais timing pour l’Apple Watch microLED

Pas d'avenir pour l'Apple Watch microLED !

Précédemment, appelé Projet W, la Société a été engagée avec l'un de ses clients stratégiques (le "Client") pour soutenir le Client dans le développement et la production de masse future de certaines technologies relatives à l'affichage avancé (le "Projet"). Dans le cadre de l'examen stratégique de ses activités par le Client, le Client a informé la Société qu'il a annulé le Projet.

l'annulation inattendue d'un de ses projets phares

trop élevés

économiquement viable

Une technologie très convoitée

Cette semaine, un autre fournisseur d'Apple -Kulicke & Soffa- vient de déclarer à la SEC () que. La firme a déclaré qu'elle s'attendait à encourir des frais allant jusqu'à 130 millions de dollars à la suite de la cessation des activités liées au projet. Ce qui explique ce dépôt !Pour Ross Young, CEO de DSC () et spécialiste de l'affichage, il n'y a peu de doutes.Il y a à peine quinze jours, un sous-traitant,, annonçait qu'il réévaluait sa stratégie microLED après. En creusant un peu au niveau des sous-traitants,en avait déduit qu'il s'agissaitDepuis, l'analyste Ming Chi Kuo a également obtenu les mêmes informations de son côté. Il affirme désormais qu'(en tout cas suspendu pour le moment). A priori, les coûts de production de microLED sont actuellementpour que cela soit. Autre conséquence pour ce revirement majeur :Pour rappel, cela fait de nombreux mois qu'il est question d'intégrer cette technologie à l'Apple Watch, mais en vain. Dernièrement,, analyste defaisait état d’un, pour les 10 ans de la montre.En janvier dernier,hésitait alors entre 2024 et 2025 pour une date de sortie. De son côté,penchant pour 2024., ne voyant rien venir avant 2026 (et seulement pour une Apple Watch Ultra), estimant qu'Apple serait toujours en phase de recherche et de développement.Cela fait plusieurs années qu' Apple cherche à développer cette technologie. Elle chercherait en effet à produire des écrans microLED maison pour s'émanciper de ses fournisseurs actuels, LG ou Samsung.En pratique, celles-ci cumulent lesComme le premier, elles sont dotées de(chaque pixel produit sa propre lumière), avec une capacité à s'éteindre complètement pour un contraste très important et des noirs profonds. Comme le second, elles offrent une, un meilleur rendu des couleurs, des angles de vision améliorés,