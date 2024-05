Un boitier pour transformer votre Apple Watch en mini iPhone ?

Voici le tinyPOD !

L'Apple Watch se mue en dumbphone

Live Different

L'idée derrière le tinyPOD serait d'offrir un petit appareil permettant de passer et de recevoir des appels, le tout sans les possibilités chronophages et addictives d'un smartphone. Ainsi, le tinyPOD estqui se rapproche furieusement de celle que proposait l'iPod.La firme à l'origine du tinyPOD reste assez secrète sur son produit, tout en reprenant à sa sauce les codes d'Apple, dont le logo (une pomme croquée des deux côtés) et le slogans, ainsi que la police utilisée. Avec l'intérêt grandissant pour les dumbphones, ces smartphones simplifiés et dénués de certaines fonctionnalités,En effet, un tel boitier couplé à une Apple Watch et un forfait cellulaire permettrait de(appels d'urgence, détection de chute et d'accidents),Reste à savoir si un tel produit trouvera réellement son public.Si vous êtes intéressés, le site officiel, très avare en informations, permet de(dont 41,95 euros de frais de port pour la France), avec de premières livraisons prévues pour cet été.