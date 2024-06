Suivi du glucose et Apple Watch

Son suivi de glucose directement sur l'Apple Watch !

Direct to Apple Watch

d'aller courir, de profiter d'un dîner et de se sentir en confiance

De nouvelles fonctions santé

tous les indicateurs montrent que la nouvelle Apple Watch proposera un contrôle de la pression artérielle cet automne

Parmi ces produits, on trouve l, un des pionniers dans ce domaine. Jusqu'à présent ce dernier envoyait les données sur l'Apple Watch via l'iPhone. Mais il semble que la firme ait décidé de court-circuiter le relai en envoyant les informations directement à l'Apple Watch.(ou de poche).Cette fonctionnalité a été déployée pour la première fois au Royaume-Uni et en Irlande, et elle est apparemmentà partir d'aujourd'hui viaPour cela, l, ce qui permet. Actuellement, le Dexcom G7 est le seul qui peut afficher le suivi du glucose sur plusieurs appareils simultanément et de manière indépendante, y compris sur un smartphone, une montre intelligente ou un système d'administration d'insuline connecté.. L'ajout de ces fonctionnalités aiderait à améliorer le quotidien de nombreuses personnes souffrant d'hypertension artérielle et de diabète.Si la surveillance du diabète ne semble pas pour tout de suite, Mark Gurman parait plus optimiste pour le reste :D'après le journaliste deCette première itération proposerait davantage un système d'alerte (un peu comme la surveillance de température) que des relevés exacts.