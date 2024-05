Une montre pensée pour équiper les enfants et rassurer les parents chez Fitbit !

Voici la Fitbit Ace LTE

Une montre qui récompense les plus actifs

Une App dédiée pour les enfants et les parents

Si les Fitbit Ace de génération précédente ciblaient bien les enfants, les montres étaient très peu différentes des modèles pour adultes, et n'embarquaient pas de GPS. La firme vient de dévoiler la nouvelle version Ace LTE, ressemblant fort à une Pixel Watch 2, qui non seulement(certains adultes en seront certainement également friands, nous verrons cela plus bas),, dont il faudra s'occuper et de nombreuses façon de le personnaliser, notamment en installant un nouveau bracelet (qu'il sera possible de collectionner, et d'échanger avec des amis)., comme un jeu de pêche où il faut faire semblant de lancer la ligne, un clone de Mario Kart qui demande de faire semblant de tourner le volant, ou encore des quêtes sportives quotidiennes à achever, le tout mis en place avec des experts afin d'apporter l'activité sportive conseillée chaque jour.qui pourront alors être dépensés pour d'autres challenges amusants ou pour personnaliser davantage votre Eejie.. L'accès aux fonctions nécessitant un abonnement cellulaire nécessite de payer un abonnement Google Fi à 10 dollars par mois. Reste à savoir dans quels pays ces fonctions seront disponibles et si cette montre sera commercialisée en France.