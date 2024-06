Insolite : mais que fait cette Apple Watch sur la langue d'un lion ?

Apple Watch Lion Edition

Cette découverte est particulièrement utile car l’un des plus grands défis du travail avec des animaux sur le terrain est la surveillance de l’anesthésie sans le matériel habituels que vous auriez en milieu hospitalier. En plus de cela, de nombreux appareils de surveillance sont souvent conçus pour des animaux plus petits, ce qui rend encore plus difficile l'obtention de mesures précises auprès de nos patients sauvages de plus grande taille, à pointes ou à écailles. Ainsi, lorsque mon collègue @fabiola_wildspirit et le Dr Brendan Tindall ont découvert cette astuce récemment, cela a changé la donne ! Cela fonctionne même sur les éléphants (lorsque la montre est collée à leurs oreilles, ce qui est un spectacle en soi 😂) et constitue l'ultime exemple du chapitre « travailler plus intelligemment, pas plus dur » de mon livre. Ce fut un plaisir d'être sur le terrain avec le Dr Fabiola ce mois-ci - la première d'une longue série, j'espère.

Pratique et efficace

La vétérinaire australienne Chloe Building a publié sur Instagram une intrigante vidéo sur son compte Jungle_Doctor montrantLa publication s'accompagne de l'explication de cet usage détourné. Il semblerait en effet que l'idée vienne de la vétérinaire Fabiola Quesada ( Fabiola_wildspirit sur Instagram) accompagnée de Brendan Tindall, et queLe côté pratique et fiable semble être mis en avant et(les 2 femmes soignent des animaux autrement plus impressionnants que des teckels et des chats de gouttière), et surtout de conserver un moyen de suivre le rythme cardiaque de certains animaux sur le terrain. Si votre vétérinaire soigne de temps en temps un lion ou un éléphant, vous pouvez toujours lui filer le tuyau.