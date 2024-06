watchOS 11 détecte les siestes

Image @Freepik

La sieste, c'est bon pour la santé

image Reddit

Configurer la fonction suivi de sommeil

Pour chaque programme, on peut configurer les éléments suivants :



- un objectif de sommeil (le nombre d’heures que vous souhaitez dormir)

- l’heure à laquelle vous voulez vous coucher et vous réveiller (avec une petite notification de type berceuse)

- un son d’alarme pour vous réveiller

- l'activation du mode de concentration Repos, qui limite les distractions avant de vous coucher et pendant que vous êtes au lit ;

(depuis watchOS 7 et à condition de la porter la nuit) et l'app Santé sur l'iPhone ou l'iPad. Pour autant, la fonction n'enregistre le sommeil que lorsqu'elle est en mode veille, et il n'y a pas de prise en charge du suivi des siestes.Mais avec watchOS 11, cela pourrait évoluer. En effet, d'après un sujet sur les forums de. Elle peut également prendre en charge le suivi automatique du sommeil même lorsque le mode Sommeil n'est pas activé. Autant de fonctions qui sont déjà prises en charge par les smartwatchs concurrentes, comme Fitbit ou Garmin . La seule mention du sommeil est liée à la nouvelle application Vitals, qui collecte des données pour vos mesures de santé pendant le sommeil afin de déterminer les charges d'entrainements.Pour déclencher le suivi du sommeil, il existe plusieurs possibilités. La première est manuelle : il suffit de cocher le mode Sommeil -le petit lit- dans Concentration. La deuxième est automatique : il faut pour cela créer plusieurs programmes, par exemple, un pour les jours de semaine et un autre pour les week-ends.Pour le reste,, en utilisant notamment lesommeil, qui utilise vos mouvements pour détecter si vous dormez lorsque vous portez l’Apple Watch et que le mode de concentration Repos est actif.