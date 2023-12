Garmin propose le suivi de la température et des siestes

De nouvelles fonctionnalités chez Garmin

• Détection de sieste : suivi et enregistrement automatique des siestes pour évaluer leur impact sur le bien-être et déterminer le moment et la durée idéale.



• Température cutanée : suivi des variations de la température moyenne de la peau pendant le sommeil. Ces variations peuvent être dues à une activité récente, à l'environnement de sommeil, à de potentiels problèmes de santé, etc.



• Body Battery amélioré : Des informations détaillées sur l’impact du sommeil, des siestes, des activités quotidiennes et du stress sur les niveaux d'énergie avec un résumé quotidien de la consommation énergétique.



• Dynamique de course au poignet : Analyse de paramètres essentiels de course tels que la cadence, la longueur de foulée et le temps de contact au sol pour optimiser la technique de course.



• Puissance de course au poignet : Contrôle de l’effort et ajustement de l’entraînement en fonction de la puissance générée pendant une course à pied.



• Fonction ski améliorée : Suivi continu d’une activité ski, y compris les remontées mécaniques et les descentes, pour une mesure plus précise des données comme la fréquence cardiaque, le temps d'activité et l'altitude.



• Smart Notifications Images : les utilisateurs d’Android™ peuvent visualiser les photos reçues directement sur l’écran de leur montre.



• Améliorations de Face It : Personnalisation avancée des cadrans de montre avec ajout de données supplémentaires via l’application Connect IQ.

Une mise à jour en cours de déploiement

Garmin dévoile aujourd'hui une nouvelle mise à jour offrant. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve :Récemment, la firme s'est diversifiée en proposant, comme la pêche, avec les meilleurs moments de la journée en fonction des données d'éphéméride, des cycles de lune et des heures de lever et de coucher du soleil. ou encore, avec des données biométriques pour aider les joueurs à gérer leur stress ou à planifier des pauses.. Comme vous pouvez le voir sur notre vidéo ci-dessus, les montres haut de gamme Garmin disposent de nombreuses fonctionnalités manquant à l' Apple Watch Ultra (qui reprend l'avantage sur d'autres terrains mais est moins adaptée aux sportifs de haut niveau), et cette fournée de mises à jour creuse encore l'écart entre les deux produis sur ce point, malgré les petites nouveautés de watchOS 10