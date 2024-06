Vous pouvez enfin contrôler les DJI Osmo Mobile 6 et SE avec l'Apple Watch

Contrôler votre DJI Osmo Mobile avec l'Apple Watch

DJI Osmo Mobile 6

DJI Mimo Dji Télécharger

Depuis la mise à jour 2.0.4 de l'App dédiée DJI Mimo,. Il sera envisageable d'afficher le flux de la caméra de l'iPhone sur l'Apple Watch, de déclencher l'enregistrement de vidéos et la prise de clichés, d'ajuster la positon du gimbal, de passer du mode portrait au mode paysage, ou encore d'activer le suivi ActiveTrack. Cette mise à jour permet également de profiter d'un mode ActiveTrack optimisé et d'une interface revue.Le constructeur adopte à nouveau l'appellation Osmo Mobile pour cette sixième génération (la cinquième avait tenté de revêtir un simple OM 5) et propose. DJI indique ainsi avoir simplement peaufiné l'ergonomie de son Osmo Mobile (nouvelle poignée, molette latérale inédite pour la mise au point et nouveau panneau de statu intégré à la poignée), et amélioré la compatibilité avec les smartphones de grande taille. La perche à selfie intégrée (215 millimètres) de la version précédente est toujours de la partie, tout comme l'autonomie qui reste à 6 heures et 40 minutes (contre 15 heures pour l'Osmo Mobile 4).avec un mode Quick Launch permettant de lancer immédiatement et automatiquement l'application dédiée lorsqu'un iPhone (la fonctionnalité est pour le moment exclusivement réservée smartphones de la pomme) est fixé au stabilisateur (mais toujours pas via MagSafe, il faut une fixation magnétique dédiée), et un nouvelle version améliorée de la solution de suivi maison, l'ActiveTrack 5.0.Le DJI Osmo Mobile 6 est livré avec sa poignée faisant office de trépied, le bridge magnétique OM3, un câble USB-C vers USB-A pour la charge et une pochette de transport.Le programme nécessite 1,1 Go d'espace de stockage libre sur un iPhone, iPod touch sous iOS 14.0 minimum, un e Apple Watch sous watchOS 9.0 ou un Vision Pro sous visionOS 1.0 minimum.