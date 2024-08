Google peut-il vraiment concurrencer l'Apple Watch avec sa Pixel Watch 3 ?

Enfin une grande taille !

Disponibilité et prix

En définitive, l'attrait de cette montre est l'arrivée d'une nouvelle taille qui manquait à la gamme ainsi que des fonctions IA. Ces dernières sont présentées comme ultra utiles au quotidien et surtout disponibles dans quelques semaines (soit avant les nouvelles Apple Watch). Il reste à savoir si la firme tiendra effectivement ses promesses et si ces dernières seront aussi utiles qu'annoncées. Pour le reste, les fonctions sont assez semblables à ce qui existe à la concurrence, sans vraiment proposer de réelle exclusivité...

Dans un évènement consacré à ses nouveaux smartphones (mais largement éventé par un nombre impressionnant de fuites depuis janvier), Google a dévoilé sa nouvelle montre connectée,. L'arrivée d'une grande version répond ainsi à une forte attente des utilisateurs, mais également à un constat évident : tout le monde n'a pas un petit poignet !La smartwatch est toujours ronde, mais arbore des bordures plus fines (de 16%), la version 41 mm est dotée d’un écran de 10 % plus grand, et de 40% de plus pour la 45 mm. Elles embarquent toutes deux unque Google présente comme très lumineux et lisible en toutes conditions (jusqu’à 2000 nits) avec. Certifiée seulement, elle peut résister à une immersion de 30 minutes jusqu’à 1,50 m et avec un indice d’étanchéité, elle axe sur les activités nautiques mais contrairement à l' Apple Watch Ultra la plongée sous-marine est impossible.Elle va proposer différentes mesures physiques et ainsi être en mesure de suivre votre aptitude physique et la charge d’entraînement, grâce notamment à un nouveau capteur optique de fréquence cardiaque (au passage Google indique que les abonnés Fitbit Premium auront droit à des recommandations personnalisées pour la course à pieds). On retrouve ici desL’IA va être très présente pour le suivi sportif avec des recommandations en fonction des performances, des objectifs, et des capacités de chacun. On retrouve également de nombreuses fonctions similaires aux autres montres : Maps sera disponible hors ligne (comme Plans), il sera possible de piloter différents objets domotiques connectés ou s'en servir comme une télécommande (par exemple pour prendre des photos à distance depuis votre Pixel).Elle conserve également la même puce Snapdragon W5 Gen 1 que les précédents modèles, avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Google promet d'ailleurs une charge complète très rapide, comprise entre 60 et 80 minutes.Disponible en deux tailles et en différents coloris (noir mat, argent ou doré pour la 41 mm, et noir mat, argent ou sauge pour la 45 mm), le prix va varier en fonction de la taille et de la connectivité.