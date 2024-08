Les Pixel 9 et Pixel 9 Pro ont-ils grillé la priorité à l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Pro ?

Pixel 9

Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL

Gemini Live va nécessiter un abonnement ( Gemini Advanced ) et offrir une expérience de conversation mobile pour des conversations fluides avec l'IA. Il faudra également compter 899 € (256 Go) pour le Pixel 9, 1 099 € (256 Go) pour le Pixel 9 Pro,1 899 € (256 Go) pour le Pixel 9 Pro Fold.





Même si ses ventes sont largement en deçà de celles de Samsung ou Apple,Sans surprise, la gamme du Pixel 9 poursuit la même route. Victime de nombreuses fuites depuis janvier, le Pixel 9 est un smartphone assez classique, avec un fini qui. Les bords plats et le dos poli ne sont pas sans évoquer une troublante ressemblance.(6,3 pouces, contre 6,2 pouces pour le Pixel 8), et des dimensions identiques (152,8 x 72,0 x 8,5 mm). Il est légèrement plus grand et plus fin que les précédentes itérations et plus lumineux aussi (jusqu'à 2700 nits, soit +35%). En revanche l'écran ne propose q'un taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hz (contre 1 à 120 Hz en évolutif pour les Pro).Il embarque, Bluetooth 5.3, Android 14,et bien sûr des fonctions IA. Il possède deux capteurs : un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle 123° de 48 mégapixels, avec une stabilisation optique et un autofocus laser. En revanche, il n'y a pas de téléobjectif, mais un zoom haute résolution jusqu'à 8x sur le capteur principal (et un zoom optique 2x). La caméra selfie se dote d'un modeste capteur de 10,5 mégapixels. Au niveau de la vidéo, le Pixel 9 shoote jusqu'en 4K/60 fps.une charge rapide (55% de batterie en 30 minutes avec un chargeur de 45 W d'après Google), la charge sans fil (12 W), et: le Pixel 9 Pro avec un écran OLED HDR de 6,3 pouces et le Pixel 9 Pro XL avec un écran de 6,8 pouces bénéficiant de la(avec une taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz). Les deux arbore une vitre mat à l'arrière et un cadre en aluminium poli 100% recyclé. On notera les bords plus droits, qui rappellent toujours l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max...Côté photo, on trouve(comme l'iPhone 16 Pro apparemment). Le Pixel Pro embarque un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle 123° de 48 mégapixels (avec mise au point macro), ainsi qu'un téléobjectif 5x de 48 mégapixels et un zoom jusqu'à 30x (zoom optique 10x). On pourra shooter en 8K avec une option d'améliorationavec de nombreuses fonctions comme des améliorations de photo en basse lumière, un autofocus et un ultra grand-angle de 103° pour des photos de groupe.Les deux modèles Pro embarquent. Avec Android 14, ils proposeront également la fonction SOS d'urgence (disponible d'abord aux Etats-Unis).Encore plus fin, il affiche des dimensions impressionnantes : 5,1 mm ouvert et 10,5 mm replié (contre 6 mm et 12 mm fermé pour la génération 1). Histoire de renforcer sa résistance, il dispose d’Il dispose d’un. A l’intérieur, il abrite. Il embarque également une puce Tensor G4 et 16 Go de RAM (toujours pour les fonctions IA), ainsi qu’un stockage de base de 256 Go.qui proposera des fonctions standards comme la retranscription audio, le résumé des discussion, la traduction instantanée, l’assistance pour passer des appels, mais aussi des outils pour raccrocher, filtrer les spams ou le harcèlement en ligne.-Gmail, Docs, Photos...- et proposera des outils d'aide à la rédaction de contenus, à la retouche photo, à la réalisation de projets (par exemple monter ses vacances). Parmi les nouveautés, on notequi va reconstituer les pixels manquants afin que vous puissiez zoomer davantage après avoir pris une photo. Ou encorequi va prendre en charge l'édition de photos sur la base de prompts.Globalement! En effet, l'IA de Google semble opérationnelle et les smartphones livrés début septembre -soit avant la présentation de la gamme iPhone 16, et surtout bien avant les premières fonctions IA d'Apple. Un autre point marqué pour Google, qui a introduit des fonctions dopés à l'IA dès l'année dernière avec le précédent Pixel et on ne peut que regretter le retard de Cupertino dans cette bataille.