Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2, Apple Watch SE : le point sur la gamme !

. Apple l'a annoncé : c'est la plus fine de toutes (environ 10% de moins que la Series 9). Comme le prévoyaient les rumeurs, tout a été réduit -sauf la taille de la dalle. Ainsi le haut parleur est 30% plus petit, comme de nombreux composants.Elle est dotée de la, qui est supposée plus rapide, plus performante et moins énergivore que les précédentes éditions (il faudra croire Apple sur ce point, ou voir à l'usage). Notons que son poids varie logiquement en fonction des modèles : de 30 g (pour la version 42mm aluminium, GPS) à 41,7 g (pour la version 46mm en Titane).Côté fonctions avec watchOS 11, on trouve la Fréquence Cardiaque, l'ECG, les Notifications de fréquence cardiaque élevée ou faible, les Notifications d’arythmie, le Suivi de cycle avec estimations d’ovulation rétrospectives. Avec bien sûr les applications comme Traitements, Pleine conscience avec suivi de la fonctionnalité État d’esprit, Bruit et laPour les fans de l'eau -dont je fais partie-, Apple a rajouté-qui devrait fournir encore plus d’informations sur vos séances de natation- et un nouveauElle est disponible en-Aluminium (noir de jais, or rose, argent) ou Titane (ardoise, or, naturel)--42mm ou 46mm. En précommande depuis hier soir, elle sera livrée à partir du, voire plus tard en fonction des options choisies, notamment de certains bracelets qui retardent de plusieurs jours les délais d'expédition.L' Apple Watch Series 10 commence à partir de(42 mm) et 479 euros (46mm) pour la version GPS et 479 euros (42 mm) et 599 euros (46mm) pour la GPS+Cellular, pour une disponibilité prévue au 20 septembre. La version titane démarre à 799 euros pour la 42mm et 849 euros pour la 46mm !. Mais chez Apple, on a le sens de la formule et cette dernière se prénomme Black Titanium ! Elle avait d'ailleurs été pressentie pour l'année dernière. Aux dernières rumeurs, la firme prendrait un an de plus pour parfaire les nouvelles fonctions de sa montre la plus sportive.(qui va bien à l'eau malgré son prix). Mais Apple en profite pour rappeler les atouts de la version Ultra, plus adaptée à des sports plus extrêmes.La nouvelle couleur de l'Apple Ultra 2 sera disponible le 20 septembre et en précommande ce soir à partir de 899 euros . Le prix est inchangé par rapport à l'année dernière !Il n'y a pas eu de mise à jour pour l'Apple Watch SE, qui est toujours la même depuis sa sortie en 2022 aux côté de l'Apple Watch Series 8. Enfin, Cupertino a tout de même réservé une petite surprise : son prix.Bien qu'il n'y pas eu de nouveautés présentées,. Il ne devrait pas y avoir de surprise, mais cela devrait être du aux nouveaux bracelets...