Une Apple Watch Ultra 2 dans un nouveau coloris Titane Noir

Une Apple Watch Ultra 2 en titane noir (pour aller avec l'iPhone 16 Pro ?)

titane noir

plus de temps pour développer des fonctionnalités innovantes de gestion de la santé

Disponibilité

Maritime

. Cette dernière avait d'ailleurs été pressentie pour l'année dernière.Il y a près d'un an, Ming-Chi Kuo avait été le premier à indiquer qu'il n'y aurait peut-être pas d'Apple Watch Ultra 3 cette année -(déjà qu'il n'y en avait pas trop eu entre les deux premières). En effet, il avait déclaré qu'Apple avait besoin de(qui va apparemment à l'eau). Mais Apple en profite pour rappeler les atouts de la version Ultra, plus adaptée à des sports plus extrêmes.La nouvelle couleur de l'Apple Ultra 2 sera disponible le 20 septembre et en précommande ce soir. Le prix est inchangé par rapport à l'année dernière !