A quand une Apple Watch Ultra 3 ou une Apple Watch SE ?

des fuites en série

Quid de 2025 ?

Force est de constater que Mark Gurman (), Ming Chi Kuo (), Majin Bu, Jeff Pu, Kosutami ou yeux1122 -pour ne citer qu'eux- ont dévoilé à eux seuls toutes les annonces de la présentation de lundi soir. Ce qui nous permet de rebondir sur certaines, ou plutôtEn effet, comme il avait été annoncé -en octobre 2023 (tout de même) par Ming Chi kuo et hier matin par Mark Gurman-, il n'y pas eu d'Apple Watch Ultra 3 maisIl y a presqu'un an, l'analyste de TF International avait précisé qu'Apple n'avait pas encore commencé le développement de l'Apple Ultra 3. Au vu du calendrier, il lui était alorsDe fait, on peut lui accorder un certain crédit de par son excellente connaissance des sous-traitants d'Apple, en charge des différents composant des produits de la marque.. Si l'Apple Watch Ultra 3 a toutes les chances d'arriver en septembre 2025 (avec l'Apple Watch Series 11 qui aura peut-être de vraies nouveautés, mais il ne faudra pas compter sur le suivi de la glycémie), il est possible que l'Apple Watch SE arrive avant. Et pourquoi pas au printemps, en même temps que l' iPhone SE 4