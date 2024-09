Keynote : une Apple Watch Ultra 2 "Titane Noir", des AirPods Max 2

Une Apple Watch Ultra 2 en titane noir (pour aller avec l'iPhone 16 Pro ?)

titane noir

plus de temps pour développer des fonctionnalités innovantes de gestion de la santé

Finalement des airports max 2 ?

Pour Mark Gurman, il ne devrait pas y avoir d’Apple Watch Ultra 3 dévoilée ce soir.. Cette dernière avait d'ailleurs été pressentie pour l'année dernière.Il y a près d'un an, Ming-Chi Kuo avait été le premier à indiquer qu'il n'y aurait peut-être pas d'Apple Watch Ultra 3 cette année -(déjà qu'il n'y en avait pas trop eu entre les deux premières). En effet, il avait déclaré qu'Apple avait besoin de, ce qui constituerait la première mise à jour depuis son lancement en décembre 2020.Cette nouvelle génération aurait une meilleure suppression du bruit, un son adaptatif et -bien-sûr- un passage à l'USB-C. Le choix des couleurs reste encore incertain (mais à ce rythme on pourrait avoir une déclinaison Kim Kardashian comme pour les B eats Studio Pro ?).. Le journaliste lui-même estimait tout juste vendredi dernier , qu'il n'y avait pas d'AirPods Max 2 dans les tuyaux, et ce, avant un long moment. Il y aurait doncDans tous les cas,pour découvrir, avant d'analyser en détail les différentes annonces, et pourquoi pas quelques surprises.