Apple Watch Series 10 : apnée du sommeil confirmée, hypertension reportée

Suivi de l’apnée du sommeil , dispo dans le courant de l’année

L’hypertension : pas cette année

La mesure de l’oxygène dans le sang reste absente aux USA

Encore plus de finesse !

L’une des nouveautés majeures de l’ Apple Watch Series 10 sera donc la. Cette fonctionnalité très attendue s’appuie sur les capacités de suivi du sommeil déjà présentes. Comme le rapporte Mark Gurman, la montre analysera les signes potentiels d’ apnée du sommeil et pourra alerter l’utilisateur s’il est à risque. L’idée est de pousser l’utilisateur à consulter un professionnel pour une évaluation médicale.Bien que confirmée, cette fonctionnalité ne serait. Gurman souligne que cette nouveauté pourrait n’apparaître qu’à travers une mise à jour logicielle ultérieure, il faudra donc être un peu patient pour constater que si vous dormez mal, ça n’est pas qu’à cause de votre chat casse pied.Apple avait également pour ambition d’ajouter la, mais cette fonctionnalité ne serait finalement pas disponible avec la Series 10. Selon Bloomberg, la technologie n’a pas passé les tests de fiabilité nécessaires. Mark Gurman précise que cette fonctionnalité est désormais “hors du programme pour un lancement immédiat”. Cela suggère que bien qu’elle soit encore en développement,Un autre élément de santé notable concerneaux USA, une fonctionnalité autrefois présente mais retirée à la suite d’un litige juridique avec la société Masimo ( souvenez-vous ). L’entreprise a réussi à interdire l’utilisation de sa technologie brevetée par Apple aux États-Unis, limitant ainsi cette fonctionnalité sur le marché américain.Mark Gurman raconte que la situation reste bloquée,. Les utilisateurs américains devront donc se passer de cette fonctionnalité pendant encore un certain temps. Pour une fois qu’on a un petit avantage fonctionnel en Europe !En matière de design, l’Apple Watch Series 10 ne se distingue pas radicalement de la Series 9, mais quelques améliorations sont attendues. La montre devrait proposer des options de taille d’écran légèrement plus grandes et. Ces ajustements visuels doivent rendre l’appareil plus élégant, sans pour autant bousculer le format iconique qu’on connaît tous aujourd’hui.En plus de la Series 10, Apple prévoirait également de présenter uneet une mise à jour de l'lors de l’événement du 9 septembre.