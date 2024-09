Test Apple Watch Series 10 : un grand écran comme l'Ultra, mais plus fine

L'Apple Watch Series 10, une Apple Watch Ultra grand public ?

Ultra Lite

C'est une belle mise à niveau pour un système porté par le poignet que vous pouvez vous retrouver à essayer de lire sous toutes sortes d'angles

L'Apple Watch a repris quelques choses de la ligne Ultra. Les écrans de l'Apple Watch se sont développés au fil des ans. Nous sommes maintenant arrivés au point où la plus petite des Series 10 a désormais la même taille que la plus grande des Series 3. Cela doit correspondre à une demande pour un écran plus grand, mais cette dernière met désormais en concurrencer la plus grande des Series 10 avec l'Apple Watch Ultra.

comment pouvons-nous obtenir le plus grand écran possible sans sacrifier le confort et la durée de vie de la batterie ?

Une meilleure autonomie, une charge plus rapide

Et le design ?

il ne s'agit peut-être pas d'un grand produit anniversaire, mais le grand écran, la finition en titane poli et la détection de l'apnée du sommeil s'ajoutent à une mise à niveau intéressante

En fait, on a l'impression que quelqu'un a pris l'Apple Watch de l'année dernière et l'a juste écrasée un peu. Et voilà, c'est le nouveau design

La déconvenue américaine face à l'Oxygène sanguin

c'est tout simplement ridicule, car tous les autres trackers de fitness la propose !

L'apnée du sommeil

un outil de diagnostic

Je vous garantis qu'une fois cette fonctionnalité approuvée dans le monde, nous entendrons toutes sortes d'histoires à cet effet

Appréciation globale

peut sembler décevante par rapport aux caractéristiques apparemment futuristes que nous voyions au début de l'Apple Watch

, ce qui lui a valu le qualificatif de. Même si la diagonale est plus petite, leavec ses bords incurvés et l'écran s'étendant sur les côtés fait le reste.(Endgaget).Pour Victoria Song deElle a l'impression que la firme s'est attelée à répondre à la question suivante :Elle regrette toutefois l'comme le GPS à double fréquence, le bouton d'action ou encore l'alarme à 80 db (mais sinon que restait-il à l'Ultra 2 ?).Deux autres améliorations ont été particulièrement remarquées : une charge plus rapide et de meilleurs haut-parleurs. La première permet de compenser une autonomie plus faible que les modèles concurrents (rappelons que la Series ne propose certes pas la même autonomie que l'Ultra).Si comme moi vous portez votre Apple Watch la nuit ou que vous utilisez l'application Exercices,. A peine 20 minutes, s'enthousiasme Adrienne So deRobert Leedham () est sans doute le plus fan de la nouvelle finition de la Series, notamment du coloris Aluminium Noir de Jais en entrée de gamme. CertesQuant à lui, MKBHD considère-ce qui ne concerne pas les utilisateurs en Europe. Pour Cherlynn Low d'En effet, la fonction a été suspension en application d'une décision de justice dans le cadre d'un conflit entre Apple et Masimo , mais seulement aux USA. En Europe, l'Apple Watch Series sera donc livrée avec le suivi du SpO2. !. Rappelons qu'elle nécessite au moins 30 jours pour être étalonnée. Néanmoins, Brian Heater () note que la Series 10 n'est pas, mais elle devrait convaincre plus de personnes d'essayer un diagnostic approprié.L'Apple Watch, mais elle semble suivre les traces de l'iPhone en tant que produit mature.En définitive, les heureux élus semblent globalement unanimes, montrantmême s’il s’agit là plutôt d’une mise à jour que d’une refonte complète telle que certains espérerait pour ce 10e anniversaire de l'Apple Watch.