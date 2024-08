Apple annonce la date de présentation de l'iPhone 16 ! (surprise...)

Et c’est finalement le 9 septembre ! (Surprise)

Qu'attendre de la keynote

Revoir nos vidéos sur les prochains systèmes d'Apple

Ces dernières années,. Pour 2024, il semble qu'Apple ait décidé d'un peu de changement. Il est en effet indiqué en bas de l'invitation! On pourrait se dire que la firme envisage une présentation en directe. A moins qu'il ne s'agisse encore d'un événement avec des invités triés sur le volet avec une diffusion en direct ?: bleu, rose, orange. (normalement on devrait voir apparaitre rapidement le petit emoji sur X, derrière le hashtag AppleEvent).Les plus imaginatifs y trouveront certainement des indices, peut-être sur les couleurs des prochains produits ou d’autres annonces, même s’il s’agit de la keynote iPhone (une Apple TV ?).. En sus, des nouveaux iPhone, Apple devrait également dévoiler de nouveaux AirPods et l' Apple Watch Series 10 . Avec ce calendrier, tous les systèmes - iOS 18 , iPadOS 18, macOS Sequoia ...- devraient sortir quelques jours avant la commercialisation des produits.Dans tous les cas,afin de passer la fin de journée avec nous pour découvrir, avant d'analyser en détail les différentes annonces, et pourquoi pas -- quelques surprises.