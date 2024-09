Hypertension : Huawei devance l’Apple Watch avec sa nouvelle montre !

La Watch GT 5 !

La Watch D2

La Watch Ultimate Green Edition

Concurrente directe de l'Apple Watch Series 10 et l'Apple Watch Ultra,. Toutes sont dotées de TruSense -le nouveau système présenté fin août. Reposant sur un capteur spécifique et de nombreux algorithmes, il va permettre de mesurer plus de soixante indicateurs de santé et de forme physique (fréquence cardiaque, oxygène dans le sang...).(natation, vélo, trail, snowboard, etc). Elle met davantage l'accent sur des pratiques en vogue, à commencer par- avec des fonctions comme l’analyse de la forme de course (aide à la posture ou prévention des blessures). Notons que la version Pro offrira davantage de mesures. Elle propose des options dédiées au golf (parcours en 3D des cartes et des analyses de données).Les Watch GT 5 Standard sont dotées d’un, contre un alliage de titane et de céramique pour les versions Pro. La gamme est certifiée IP68, résistant à une immersion jusqu’à 50 mètres. Contrairement aux Apple Watch (qui ont du mal sur ce terrain),: jusqu'à 7 jours pour les versions de 41 et 42 et 14 jours pour les autres !Rien à redire, la Watch D2 affiche quand mêmeAvec son écran de 1,82 pouce, elle propose une fonction qui était très attendue chez Apple (mais qu'on n'a pas eue) :Elle s'utilise d'ailleurs comme unLa pression artérielle est ainsi suivie sur 24 heures afin de prévenir des risques d’hypertension. Notons que Huawei précise bien détenir tous les brevets nécessaires, on notera ici la petite pique contre Apple et la fonction SpO2 suspendue en raison du contentieux contre Masimo.même si on trouve des fonctions dédiées (et 80 exercices…) : taux d’oxygénation dans le sang, fréquence cardiaque et respiratoire, température de votre peau, élasticité vasculaire, suivi du sommeil.... En version noir ou or avec deux bracelets souples, elle est compatible iOS et Android et elle est d'ores et déjà disponible àavec le mode Parcours de golf avancé. Celui-ci permettra d’obtenir de nombreuses mesures et analyses, mais également des recommandations intelligentes (via AI Caddie) en fonction du terrain ou du club choisi.Même si vous n’êtes pas un adepte de la petite balle blanche, vous pourrez quand même profiter des autres fonctions, notamment au niveau de la santé et des autres exercices physiques. Notons que la montre possède. Elle est disponible à partir de(tout comme l'Apple Watch Ultra !