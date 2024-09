Huawei MatePad Pro 12,2 et MatePad 12 X : meilleures que l’iPad Pro M4 ?

MatePad Pro 12,2 : une tablette axée sur la performance et la créativité

MatePad 12 X : un modèle plus polyvalent et accessible

Peuvent-elles remplacer un iPad ?

La MatePad Pro 12,2 pouces mise sur un écran Tandem OLED PaperMatte, une technologie qui superpose deux dalles OLED. Cela permet une meilleure visibilité en extérieur, surpassant même l’iPad Pro M4, qui atteint 1600 nits.En termes de performances, la tablette embarque une puce Kirin 9000S, 12 Go de RAM, et offre deux options de stockage : 256 Go pour 849,99 euros et 512 Go pour 999,99 euros.. On sait que c’est un point faible des iPad, qui se déchargent rapidement quand ils ne sont pas utilisés. Elle se recharge entièrement en 55 minutes avec la technologie SuperCharge 100 W. Comparativement, l’iPad Pro M4 ne propose pas un temps de recharge aussi rapide, ce qui peut être un atout pour les utilisateurs mobiles.La tablette est compatible avec un stylet 2 en 1, mais attention, contrairement à l’iPad Pro, où le Magic Keyboard et l’Apple Pencil sont des accessoires bien établis,La MatePad 12 X s’adresse à une audience plus large., ce qui est suffisant pour une utilisation quotidienne mais reste en deçà de la MatePad Pro. Son design entièrement métallique avec un revêtement nacré me semble réussi, elle est disponible en blanc et en vert.Avec 8 ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage,. Elle est également compatible avec le stylet M-Pencil et le clavier intelligent. Sa batterie, elle aussi de 10 100 mAh, devrait permettre une bonne autonomie, même si la recharge complète prend 85 minutes, soit un temps plus long que sur la MatePad Pro.Ces deux tablettes Huawei sont clairement conçues pour rivaliser avec les modèles d’Apple., tout en étant plus accessible en termes de prix. Mais l’absence des services Google et la présence d’HarmonyOS peuvent représenter un obstacle pour les utilisateurs, habitués à l’écosystème Android ou iOS.La MatePad 12 X, quant à elle, vise le marché de l’iPad Air M2,pour un usage polyvalent.