Le premier tri-fold

Huawei a toujours été un leader dans le secteur des téléphones pliables

est le premier au monde pliable en trois. Nous avons fait énormément d'efforts pour résoudre le problème de la production de masse et de la fiabilité du produit

Un énorme succès... en Chine

La firme chinoise a même eu. Outre son système d'intelligence artificielle générative, le Mate XT s'engouffre dans un tout nouveau segment, celui du smartphone pliable à trois écrans.Disponible en(noir et rouge, avec un liseré doré), ce tri-fond entend proposer une expérience visuelle étendue et inédite pour le moment. Il est bdisponible avec 16 Go de RAM et deux options de stockage : 512 Go ou 1 To (pas de 128 ou même de 512 ici !).Plié, son épaisseur est de 12,8 mm, avec un écran de 6,4 pouces. Déplié, c'est un, nettement plus grand que tout ce qui se fait actuellement. Notons qu'il peut être partiellement déplié pour obtenir un écran de 7,9 pouces. Il reste à savoir si ce système de double charnière résistera à un usage intensif.Le Mate XT dispose d'un objectif photo principal de 50 MP, un objectif ultra grand angle de 12 MP et une caméra périscopique de 12 MP (avec un zoom de 5,5x). Pour les selfies / appels vidéo, l'appareil photo est de 8 MP. Il prend également en charge l'enregistrement vidéo en 4K. Il embarque également une batterie en silicium de 5 600 mAh (charge filaire de 66 W et charge sans fil de 50 W)., a lancé à juste titre Richard Yu lors de la présentation. Et ce nouveau produitLe Huawei Mate XT, premier smartphone pliable tri-fold au monde, a suscité un engouement spectaculaire. Disponible en précommande depuis le 7 septembre à plus de 2 500 euros, il a déjà enregistré. Au vu de son prix, il se destine à un marché ultra-premium et pour l'instant chinois. Toutefois étant la taille du pays, il pourrait même se contenter d'une commercialisation nationale...En outre, depuis plusieurs années, la fire se trouve au centre d'. Ces derniers accusent l'entreprise d'espionnage au profit des autorités chinoises et alignent les sanctions, l'excluant des chaînes d'approvisionnement en technologies et en composants utilisés sur le sol US.Pour autant, d'après la dernière étude de Canalys . Vivo aurait reconquis la première place avec 13,1 millions de smartphones expédiées (soit 19% de part de marché). Pour le reste, Oppo s'octroierait 16% de part de marché avec 11,3 millions d'unités vendues, Honor et 15% (10,7 millions ), Huawei 15% également (10,6 millions de smartphones vendus) et enfin 14% pour Xiaomi (et 10 petits millions de smartphones).