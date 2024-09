Le patron de Masimo démissionne ! (y a-t-il un rapport avec Apple ?)

les raisons de la colère

masquait

Je suis reconnaissant pour la confiance du conseil d'administration et excité par l'opportunité d'aider Masimo à continuer à se développer et à diriger en tant qu'entreprise axée sur l'innovation. Alors que nous traversons cette transition, le conseil d'administration et l'équipe de direction sont ravis d'apprendre et de travailler avec nos employés, tout en se concentrant sur la garantie d'un service et d'un soutien transparents à nos clients .

Petit rappel

Beaucoup s'interrogent sur les. Après tout, Joe Kiani a été profondément impliqué dans le différend entre Masimo et Apple. Plus tôt cette année, l'ancien cadre a déclaré qu'Appleles fonctionnalités de santé de l'Apple Watch, suggérant qu'elles ne sont pas fiables. Kiani a également déclaré qu'Apple avait délibérément utilisé sans droit les brevets de Masimo.Mais le départ du dirigeant n'aurait. D'aprèsil aurait démissionné après avoir été démis du conseil d'administration de Masimo par les actionnaires. La cause profonde : l'argent ! Ou plutôtLa pomme de la discorde aurait roulé sur la table après une(pour 1 milliard tout de même), qui n'aurait. Histoire de corroborer cette thèse, notons au passage que l'actuelle CEO par intérim est un membre nommé par Politan.Fin 2023, le. L'ITC avait prononcé la suspension des ventes d'Apple Watch proposant la fonction oxygène sanguin, soit les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2.Face à cette décision,, entérinant la décision de l'ITC. Les ventes américaines de l'Apple Watch Series 9 et de l'Apple Watch Ultra 2 se sont, les ventes en magasins physiques ont suivi et se sont transformés en citrouille le 24 décembre minuit. Précisons queMais pas question pour Apple d'en rester là. Aussi la firme avait déposé une demande d'urgence (une sorte de référé) auprès de la Cour d'appel des États-Unis. Cette dernière avait donc décidé de. Mais il s'agit d'un délai pour examiner la demande de Cupertino tenant à lever cette interdiction de manière plus pérenne pendant toute la durée de la procédure.