L'app Signes Vitaux de l'Apple Watch détecte les 1ers symptômes de maladies ! L'utilisez-vous ?

Comment fonctionne l'app Signes Vitaux ?

Et en pratique ?

J'ai commencé à utiliser Vitals lorsqu'il est sorti pour la première fois sur la bêta et depuis, je suis tombé malade deux fois. A chaque fois, il le savait quelques jours à l'avance et je n'avais rien ressenti de mal.

Ma montre savait que je n'étais pas à 100 % de ma forme après mes vaccins contre le COVID et la grippe, car les trois signes vitaux (température du poignet, fréquence cardiaque et fréquence respiratoire) montraient des valeurs aberrantes et c'est ainsi que j'ai su que je n'allais pas bien.

Pour rappel,et d’avoir plus de contexte concernant leur état de santé. Sont ainsi enregistrées: la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la température au poignet, le taux d’oxygène dans le sang et la durée du sommeil.Les données sont d'ailleurs résuméesdans l'application Forme sur l'iPhone. De là, on peut avoir un aperçu rapide de ses données de santé essentielles et une vision globale de son état de santé.Si deux mesures au moins ont changé par rapport aux habitudes enregistrées (il faut plusieurs jours pour l'étalonner), l’Apple Watch peut envoyer une notification, ainsi qu’un message expliquant les facteurs susceptibles d’avoir une influence sur ces changements, comme l’altitude, l’alcool ou même la maladie.Elles permettent égalementpour les plus sportifs. Sur l'Apple Watch, lorsque l'on arrive au dernier cadran dans l'app Signes Vitaux, on peut basculer sur l'app Exercice (voir la capture ci-dessous) pour avoir le comparatif.Sur, plusieurs utilisateurs ont partagé des témoignages similaires. Ils disent avoir reçu des notifications concernant leur état de santé.Idem chez un autre disant avoir reçu une notification de sa montre montrant plusieurs anomalies, et ce, juste avant qu'il ne tombe malade.Certains on même constaté des variables anormales suite à un vaccin.