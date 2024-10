L'Apple Watch Series 10, la moins réparable de toutes les montres d'Apple ?

Les entrailles de la Series 10

Une mauvaise note en réparabilité

Il est impressionnant de voir Apple peaufiner un design sur une décennie entière et pourtant se retrouver au même niveau. Ils disposent d’une technologie d’écran incroyable, mais la complexité [de l’agencement] est ahurissante

On notera ainsi un assemblage bien plus fin que la Series 9 -tout en conservant l’harmonie esthétique des produits de Cupertino. Le tout débute par une présentation rapide du produit avec une comparaison avec la Series 9 et unUsant d’une source de chaleur indispensable pour décoller les premiers éléments; iFixit indique qu’il n’y a que, mais cela suffit pour fournir le niveau d’étanchéité requis. Une fois l’écran retiré, on trouve immédiatement le Taptic Engine et labatterie (qui est fixée par une toute petite vis et un simple adhésif). Cette dernière a une. Dans de très gros plans des circuits de l’écran OLED, on peut voir les minuscules LED, qui sont -d’après iFixit- identiques celles de la Series 9.Le retrait du Taptic Engine ne semble pas poser de problèmes particuliers hormis une série non négligeable de connecteurs à enlever ou d’éléments à décoller et permettra d’accéder au reste de la montre avec le processeur et les capteurs situés sous le boitier.! Face aux multiples éléments à déconnecter ou à décoller, aux minuscules vis à dévisser (et ne pas perdre) pour accéder aux divers composants,En conclusion, iFixit indique que la réparation ne sera ainsi pas vraiment amusante :. Il semble devoir attendre une autre décennie pour que la réparabilité soit d’un niveau acceptable, avec peut être des batteries remplaçables pour que chacun -avec un peu de précision- puisse le faire plus aisément.