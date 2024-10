Le bracelet Holi Mix ultra coloré pour Apple Watch est disponible chez BandBand

Un festival de couleur à son poignet

Découvrez la marque Eternel

Il s'agit d'une, qui existe depuis 6 ans. J'en possède moi-même, en version orange ultra coloré à l'image du festival indien éponyme les bracelets (moyennant trois petits poinçons pour s'adapter à mon tout petit poignet) : la qualité est exceptionnelle pour 49,90 euros et le cuir (vachette) vieillit vraiment bien !Désormais, la marque propose une nouvelle collection dénommée Holi Mix. Comme son nom l'indique, l'idée est très simple mais très séduisante :, mais aussi la taille du boitier, la génération d'Apple Watch ou la matière de l'attache. Certes il était déjà possible de le faire en achetant deux bracelets, mais cette solution a un avantage économique indéniable : en plus du style, les deux bracelets mixés coûtent moins cher que deux Holi achetés séparément.Pour cela, il suffit de se rendre sur le site de BandBand et de jouer avec la petite interface dédiée : soit en choisissant ses deux couleurs (et les deux parties du bracelets), soit en laissant faire la machine avec le bouton aléatoire.On en profite pour vous rappeler l'existence de la marque française Eternel -justement créée par les fondateurs du site Band-Band , qui propose des modèles en cuir de grande qualité, que vous pouvez (re)découvrir la fabrication en exclusivité ou le dernier bracelet paillette de la gamme Maryline