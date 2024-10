Xiaomi lance la Watch S4, une montre connectée personnalisable

Le contour de la montre est modifiable, tout comme, bien sûr, les bracelets

Un écran AMOLED et un design personnalisable

Un aperçu des fonctionnalités de la Xiaomi Watch S4

HyperOS 2.0

Vous pouvez aussi choisir des cadrans un peu moins sérieux visiblement

Connectivité étendue et autonomie renforcée

Prix et disponibilité

La Xiaomi Watch S4 propose un écran AMOLED de 1,43 pouce, affichant une luminosité de 1 500 nits, assurant, on l’espère, une bonne lisibilité en extérieur. Elle se distingue aussi par sa couronne rotative et une lunette interchangeable, permettant de changer le look de la montre très facilement. Xiaomi a également prévu différents types de bracelets, en cuir ou en matériaux synthétiques, adaptés aux préférences de chacun.(sans always-on ; avec always-on, l’autonomie tombe à 5 jours).C’est donc HyperOS 2.0 qui alimente cette Watch S4.Elle prend en charge 150 modes sportifs et diverses fonctionnalités de suivi de santé. Elle dispose, par exemple, d’un capteur de fréquence cardiaque, d’un oxymètre pour le suivi de la saturation en oxygène, et de plusieurs capteurs d’activité. Des contrôles gestuels sont aussi intégrés pour une utilisation simplifiée, par exemple en claquant des doigts.Proposée en versions Bluetooth et eSIM, la montre intègre aussi du NFC pour les paiements sans contact, ainsi que la compatibilité GPS à double fréquence pour un suivi précis des déplacements.Disponible uniquement en Chine pour le moment, la Watch S4 coûte là-bas 999 CNY (environ 100 euros) pour la version Bluetooth et 1 199 CNY (environ 125 euros) pour la version avec eSIM.Que pensez-vous de ce type de design par rapport à celui de l’ Apple Watch