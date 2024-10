Le PDG de Ford adore sa voiture, et c’est une… Xiaomi !

Everything Electric Show

Xiaomi plutôt que Ford

Jim Farley, patron de Ford

Xiaomi : un concurrent sérieux pour l’industrie automobile

Un engouement croissant pour les voitures chinoises

Ford cherche à rivaliser avec les fabricants chinois

Cette révélation a surpris de nombreux auditeurs du podcast, car Farley a choisi de conduire une Xiaomi SU7 , un modèle de berline électrique que nous évoquions ici. Importée de Shanghai à Chicago, cette voiture est le premier modèle électrique de Xiaomi , plus connue pour ses produits électroniques grand public.La Xiaomi SU7, lancée en 2024, est un modèle de grande berline vendu à un prix compétitif d’environ 30 000 dollars. Malgré ce coût relativement bas, elle offre des caractéristiques haut de gamme, telles qu’une suspension pneumatique, des amortisseurs adaptatifs et un système de conduite autonome certifié dans plus de 100 villes chinoises.Xiaomi prouve avec cette voiture qu’elle est un acteur incontournable dans l’industrie automobile.Farley a souligné que les constructeurs chinois, notamment Xiaomi et BYD , représentent une menace croissante pour les fabricants traditionnels comme Ford. Lors d’une conférence, il a averti que l’industrie américaine risquait de perdre 20 à 30 % de ses revenus si elle ne s’adaptait pas.Il a particulièrement salué la Xiaomi SU7, tout en mentionnant que des modèles comme le BYD Seagull, vendu à moins de 10 000 dollars, dominent les ventes en Chine.Pour faire face à cette concurrence, Farley a mis en place une équipe spéciale chez Ford , composée d’ingénieurs issus de Tesla, Rivian, Lucid et Apple. Leur objectif est de développer une plateforme de véhicules électriques plus efficace et moins coûteuse.Ford est donc déterminée à s’adapter pour rivaliser avec des géants comme Xiaomi, qui continue de bouleverser l’industrie automobile traditionnelle.Quel regard portez-vous sur cette histoire ?